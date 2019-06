Aktien Schweiz Vorbörse: SMI peilt 10'000er Marke an - US-Notenbank stützt

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zum Handelsstart die Marke von 10'000 Punkten ins Auge fassen. Erst vor zwei Tagen hatte der Leitindex SMI sie erstmals geknackt. Rückenwind dürfte er dabei von der US-Notenbank Fed bekommen. Diese hatte am Vorabend ihre jüngste Zinsentscheidung veröffentlicht und dabei die Tür für eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr geöffnet.