Aktien Schweiz Vorbörse: SMI rückt 11'000 Punkten wieder näher

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine festere Eröffnung zu und zeigt damit nach sechs Tagen steigender Kurse vorerst noch keine grösseren Ermüdungserscheinungen. Die Schwelle von 11'000 Punkten rückt für den SMI damit noch einmal näher. Treiber für die Kurse sind noch immer die starken Konjunkturdaten aus der japanischen Wirtschaft, welche die Kurse an der Tokioter Börse auch am Berichtstag noch einmal steigen lassen. Der Nikkei225 ist dort erstmals seit 1990 über die Marke von 30'000 Punkten geklettert. Aus den USA kommen wegen der feiertagsbedingt geschlossenen Aktienmärkte am Vortag keine Indikationen.