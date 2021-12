Aktien Schweiz Vorbörse: SMI setzt zur Gegenbewegung an

Nach dem schwachen Start in die Woche dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zu einer Gegenbewegung ansetzen. Weltweit hatten die erhöhten Sorgen um Omikron am Montag für Kursverluste gesorgt. Die neue Corona-Variante werfe wegen der neuen Beschränkungen in ganz Europoa Fragen über die möglichen wirtschaftlichen Folgen auf, heisst es im Handel. Die Vorgaben für den Dienstagmorgen sind derweil gemischt. So hatte die Wall Street am Montag im Einklang mit den übrigen Börsenplätzen Verluste eingefahren. In Asien präsentieren sich die Märkte am Dienstagmorgen dagegen durchweg höher.