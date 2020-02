Aktien Schweiz Vorbörse: SMI tiefer erwartet - Nestlé belasten nach Zahlen

Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag eine schwächere Eröffnung bevor. Nachdem Investoren weltweit zur Wochenmitte noch deutlich erleichtert auf die sinkende Zahl neuer Coronavirus-Infektionen reagiert hatten, sorgt eine Veränderung beim Nachweis der Erkrankung für einen sprunghaften Anstieg der Zahlen. In Asien zeigen sich Investoren verunsichert und auch die Futures für die Wall Street deuten ein Ende der jüngsten Rekordjagd an.