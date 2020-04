Aktien Schweiz Vorbörse: SMI tiefer erwartet - Nestlé im Fokus

Einmal mehr werden auch von Konjunkturzahlen Impulse erwartet. Veröffentlicht wird der deutsche Ifo-Index. Dieser zeigt die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen an. Erwartet wird dabei wegen der Corona-Pandemie ein klarer Rückgang. Wichtiger sei, wie die Erwartungen der Manager aussähen, sagt ein Händler. "Und in diesem Zusammenhang könnte es für die Börse wichtiger sein, was Nestlé nach dem starken Quartal vom restlichen Jahr erwartet", so der Händler.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steht um 8.15 Uhr 1,06 Prozent tiefer bei 9'523,67 Punkten. Am Vortag hatte der SMI um 0,05 Prozent tiefer geschlossen.

Bis auf Nestlé (+0,8%) sind sämtliche SMI-Titel tiefer indiziert. Die Kursabschläge belaufen sich auf -0,9 Prozent (bei SGS) bis 2,0 Prozent (bei UBS).

Nestlé werden dagegen höher gestellt. Der Nahrungsmittelriese ist im ersten Quartal organisch und mengenmässig stärker als erwartet gewachsen. Am bisherigen Ausblick hält Nestlé trotz Corona-Pandemie fest. Es sei noch zu früh, um die genauen Auswirkungen abzuschätzen, teilte die Firma aus Vevey mit.

Neben UBS werden auch ABB (-1,9%), Adecco (-1,9%) und Credit Suisse (-1,8%) deutlich tiefer indiziert.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (-1,5%) und Roche (-1,2%) weisen ebenfalls klare Abschläge auf.

Am breiten Markt fallen Huber+Suhner (-4,5%) negativ auf. Der Kabelspezialist hat die Prognose für das laufende Jahr kassiert und will Kurzarbeit einführen.

pre/kw

(AWP)