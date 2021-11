Aktien Schweiz Vorbörse: SMI vor Fed-Entscheid kaum verändert erwartet

Zur Wochenmitte dürfte sich der Schweizer Aktienmarkt grösstenteils in einer Wartestellung befinden. Denn das wichtigste Ereignis findet erst am Abend nach Handelsschluss statt. Dann wird die US-Notenbank Fed aller Voraussicht nach das Ende ihres Anleihenkaufprogramms verkünden. Während dies als gegeben am Markt angesehen werde, sei die Schlüsselfrage, was die Zentralbank über die Aussicht auf Zinserhöhungen im nächsten Jahr sage, meinte ein Stratege.