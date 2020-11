Aktien Schweiz Vorbörse: SMI weiter im Aufwärtstrend erwartet

Dies sollte überwiegend zwar in den nächsten ein oder zwei Tagen passieren, kann in Bundesstaaten wie Pennsylvania aber auch durchaus bis kommende Woche dauern. Vor allem bleibe die Frage, wie sich der noch amtierende Präsident Donald Trump verhalten werde. Seine Forderung nach eine Neuauszählung in Wisconsin sei da womöglich nur ein Vorgeschmack, sollten die Endergebnisse nicht seinen Vorstellungen entsprechen, meinte ein Händler. Ansonsten dürfte sich wenig an der politischen Landschaft in den USA ändern: die Demokraten dürften das Repräsentantenhaus kontrollieren und die Republikaner den Senat.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär errechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,37 Prozent auf 10'324,68 Zähler. Von den 20 SMI-Werten legen alle zu.

Die grössten Aufschläge verzeichnen die Aktien der CS, die sich um 1,2 Prozent verteuern. Kepler Cheuvreux hat die Titel am Morgen neu zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 13 Franken erhöht. Konkurrent UBS hinkt dem mit +0,1 Prozent hinterher. Finanzwerte hatten am Vortag etwas unter dem unsicheren Wahlausgang gelitten.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich auch die beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont (beide +0,8%). Der Schmuck- und Uhren-Konzern Richemont wird am morgigen Freitag über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

Starke Kursgewinne bei den US-Techwerten stützen zudem die vorbörslichen Notierungen von AMS (+1,4%) und Logitech (+2,2%). Bei dem Hersteller von Computermäusen sorgt eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux für zusätzlichen Rückenwind.

Im breiten Markt fallen Bobst (+3,3%) und Valiant (+1,1%) nach Zahlen positiv auf.

hr/uh

(AWP)