Aktien Schweiz Vorbörse: SMI weiter im Aufwind gesehen

Die jüngste Hausse am Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Beginn der neuen Woche anhalten. Am Freitag hatte der SMI mit einem Plus von rund 3,5 Prozent die stärkste Performance seit anfangs März gezeigt und damit auch die Woche klar im positiven Bereich abgeschlossen. Im Markt war vor allem von Schnäppchenjägern die Rede, die auf den tiefen Niveaus wieder dazu gekauft hätten. Die Entwicklung der US-Märkte am Freitagabend und der asiatischen Börsen am Montagmorgen lässt auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung schliessen. Noch immer steht der SMI allerdings rund 16 Prozent unter dem Stand von Ende 2021.