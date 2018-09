Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine Eröffnung auf dem Niveau des Vortagesschlusses ab, wobei die Tendenz leicht negativ ist. Damit dürfte die psychologisch wichtige 9'000-Punkte-Marke, welcher sich der Leitindex SMI zuletzt wieder angenähert hat, in der Startphase unerreichbar bleiben. Die Investoren würden sich vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom frühen Nachmittag zurückhalten, meinen Händler. Ein grösserer Unsicherheitsfaktor sei zudem der Zinsentscheid in der Türkei. Die Freude vom Vortag über eine mögliche Entspannung im Handelsstreit rückt daher in den Hintergrund.