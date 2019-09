Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss vorbörslichen Indikationen mit einem hauchdünnen Plus nur wenig verändert in den Handel starten. Die jüngsten Kommentare von US-Präsident Donald Trump zum US-chinesischen Handelsstreit hatten an der Wall Street am Mittwoch für einen Richtungswechsel und Schlusskurse im Plus gesorgt. Die asiatischen Börsen sind dieser Vorgabe zunächst gefolgt, haben die Gewinne aber nicht halten können.