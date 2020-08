Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wenig verändert erwartet

Zum Wochenstart zeichnet sich für die Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt eine erneut vorsichtige Haltung der Investoren ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern derweil keine einheitlichen Vorgaben. So ziehen die Notierungen in China dank einer erhöhten Kreditvergabe durch die chinesische Zentralbank kräftig an. In Japan kam der Nikkei hingegen nach schwachen Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal deutlich zurück. Das Land hat wegen der Pandemie den grössten wirtschaftlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.