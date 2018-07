Aktien Schweiz Vorbörse: SMI wird nahezu unverändert erwartet

Jenseits der Berichtssaison gilt es an diesem Morgen vor allem, die jüngsten Konjunkturdaten und Notenbankentscheide in Asien zu verarbeiten. So hat sich die Stimmung in Chinas Industrie verschlechtert, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes zeigt. Mit mehr Spannung ist aber der Entscheid der japanischen Notenbank erwartet worden. Sie bleibt bei ihrer ultra-lockeren Geldpolitik, will ihr Programm von Anleihekäufen jedoch flexibler gestalten.

Der SMI tritt im vorbörslichen Handel bei Julius Bär gegen 08.20 Uhr bei einem Stand von 9'162,29 Punkten mit einem Minus von 0,01 Prozen nahezu auf der Stelle. Für den Juli zeichnet sich aktuell ein sattes Plus von mehr als 6 Prozent ab.

Unter den 20 SMI-Blue-Chips gewinnen vorbörslich lediglich die Titel der CS (+1,9%) und die der Swisscom (+0,5%) hinzu. Die Grossbank ist weiter auf Erholungskurs und hat im zweiten Quartal 2018 deutlich mehr verdient und den Reingewinn gar mehr als verdoppelt.

Die Swisscom kann mit der Ankündigung punkten, ihr Italiengeschäft zu verstärken. Die Tochtergesellschaft Fastweb übernimmt vom Anbieter Tiscali ein bestimmtes Frequenzband, das bei der nächsten Mobilfunkgeneration 5G eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Die deutlichsten vorbörslichen Gewinne unter den Blue Chips verzeichnen mit einem Plus von 4,4 Prozent allerdings die Aktien von Logitech. Der Computerzubehörhersteller ist zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2018/19 überraschend stark gewachsen.

Für die übrigen Blue Chips geht es dagegen im Schnitt vorbörslich um etwa 0,1 Prozent abwärts.

Im breiten Markt kommt zudem noch der Vermögensverwalter GAM (+0,9%) mit seinen vorgelegten Zahlen gut an.

hr/cf

(AWP)