Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Auftakt freundlich erwartet

Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum von 18,3 Prozent ins neue Jahr gestartet. Es handelt sich um den grössten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren. Der ungewöhnlich starke Zuwachs erklärt sich damit, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Frühjahr wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen war. Als weitere Stütze für den Markt sehen Händler die US-Anleiherenditen, die trotz der zuletzt starken Konjunkturzahlen weiter zurückgehen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,26 Prozent hinzu auf 11'228,00 Punkte. Alle 20 SMI-Titel bis auf Geberit werden höher gestellt.

Allerdings wird der Sanitärtechnik-Konzern Geberit (-1,5% oder -9,32 Fr.) an diesem Tag ex Dividende (11,40 Fr.) gehandelt, so dass es sich nur um ein optisches Minus handelt. Auch Julius Bär, Sulzer und Gurit werden an diesem Tag ex Dividende gehandelt.

Die mit Abstand deutlichsten Aufschläge verbucht vorbörslich der Baustoffkonzern LafargeHolcim (+1,1%). Händler verweisen auf den deutschen Konkurrenten Heidelbergcement, der im ersten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet. Zusätzliche Unterstützung liefert ein positiver Kommentar der Citigroup.

Gestützt wird der Markt zudem vom Schwergewicht Nestlé (+0,8%). Hier zeigen sich einerseits die Analysten der HSBC recht zuversichtlich für den Geschäftsgang im ersten Quartal. In Frankreich hat am Vorabend noch L'Oréal mit seinen Zahlen zu gefallen gewusst. Nestlé ist rund 20 Prozent am Konsumgüterkonzern beteiligt.

Mit dem Markt freundlich präsentieren sich noch die Genussscheine von Roche (+0,3%), nachdem der Konzern die Wirksamkeit seines MS-Mittels Ocrevus durch neue Daten bestätigt sieht.

Für die Anteilsscheine der Bauchemie-Spezialistin Sika (+0,6%) zeichnet sich ebenfalls ein weiterer starker Tag ab. Die Papiere erfreuen sich im Vorfeld der Zahlenvorlage kommende Woche einer gewissen Beliebtheit derzeit.

In den hinteren Reihen sollten Investoren mit Börseneröffnung noch Conzzeta-Aktien im Blick behalten, nachdem der Mischkonzern zum Jahresanfang im Hauptgeschäft Bystronic den Umsatz deutlich gesteigert hat.

