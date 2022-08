Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Auftakt kaum verändert erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung mit leicht positiver Tendenz an. Die Vorgaben aus Übersee werden als Stütze gesehen. An der Wall Street stiegen die Kurse im Handelsverlauf am Mittwoch stetig an, die Börsen in Asien legen ebenfalls zu. Investoren hätten die Nervosität rund um die US-chinesischen Spannungen wegen des Taiwan-Besuchs von Nancy Pelosi recht schnell abgeschüttelt, heisst es im Handel. Zudem hätten die jüngsten US-Daten den Anlegern inmitten von Sorgen über eine Rezession in den USA Zuversicht gegeben.