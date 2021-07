Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Semesterstart freundlich erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Start in das zweite Halbjahr ab. Die ersten sechs Monate des laufenden Börsenjahres hatte der Leitindex SMI am Vorabend mit einem Plus von knapp 12 Prozent beendet und Mitte Juni bei 12'072,11 Zählern eine Rekordmarke gesetzt. Die Vorgaben aus Übersee sind eher durchwachsen. Während die US-Standartwerte zur Wochenmitte zulegten, realisierten Anleger bei Technologiewerten einige Gewinne. In Asien fällt der Start ins zweite Halbjahr eher verhalten aus.