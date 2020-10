Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Start freundlich erwartet

Nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, er werde Verhandlungen über ein weiteres Programm erst nach den Wahlen fortsetzen, am Mittwoch noch für Kursverluste gesorgt hatten, kündigte er nun vereinzelte Päckchen an, was die Stimmung wieder hob. Entsprechend stark fallen die Vorgaben der Wall Street aus. Die asiatischen Börsen sind diesen gefolgt. Generell gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die derzeitige Volatilität noch bis zu den Wahlen anhält und sich punktuell gar noch etwas verstärken könnte.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,40 Prozent auf 10'228,69 Punkte. Von den 20 SMI-Werten legen alle bis auf Givaudan (-1,5%) hinzu.

Der Aromen- und Riechstoff-Hersteller ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 in etwa wie erwartet weiter gewachsen. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen denn auch zufrieden mit dem Zahlenwerk und sehen die vorbörslichen Abgaben eher als Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf der Titel.

Abwärts geht es auch für die Aktien des Sensorenherstellers AMS (-1,5%). Dieser treibt die geplante Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram weiter voran und legt zur Finanzierung Wandelanleihen auf. Zudem werde mit den Banken über eine neue Brückenfinanzierung verhandelt, welche die vorherige ablösen soll. Der Umsatz des dritten Quartals liege zudem im Rahmen der Erwartungen, stellt das Unternehmen in Aussicht.

Dem stehen Gewinne von 0,7 Prozent etwa bei ABB oder der UBS gegenüber. Auch die CS (+0,6%) gewinnen vorbörslich leicht überdurchschnittlich hinzu. Die Grossbank hat nach Veränderungen in der Unternehmensstruktur neu berechnete historische Finanzzahlen vorgelegt.

Im breiten Markt fallen die Aktien des Biotechunternehmens Idorsia nach einer angekündigten Kapitalerhöhung vorbörslich um 4,5 Prozent. Damit will das Unternehmen die mögliche Markteinführung seines Schlafmittels sowie weiterer Pipeline-Projekte finanzieren.

hr/uh

(AWP)