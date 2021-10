Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenschluss im Plus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen erneut freundlich in den Handel starten. Positive Signale vom angeschlagenen Evergrande-Konzern in China sollten den SMI klar über der zuletzt umkämpften Marke von 12'000 Punkten halten. Berichte aus China, wonach der Immobilienriese Evergrande rechtzeitig vor Fälligkeit am Wochenende eine Anleihe bedient haben soll, hätten die Sorgen vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit des Konzerns und damit einer Ansteckungsgefahr für den chinesischen Immobiliensektor etwas abgemildert, heisst es im Handel.