Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenstart freundlich erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in die verkürzte Auffahrt-Woche starten. Damit würde der Leitindex SMI zunächst an die freundliche Tendenz aus der Vorwoche anknüpfen. Gestützt wird er dabei auch durch die Vorgaben aus Übersee. In den USA sind die Kurse an der Wall Street am vergangenen Freitag trotz der enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen gestiegen. In Asien überwiegen denn auch die Kursgewinne zum Wochenstart.