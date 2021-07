Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenstart tiefer erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Start in eine mit Terminen vollgepackte Woche erst einmal abwärts gehen. Damit würde der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. In den USA hat die Wall Street am Freitag erstmals seit Wochen wieder eine negative Wochenbilanz ausgewiesen. Die asiatischen Börsen sind dem gefolgt und mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet.