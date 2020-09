Aktien Schweiz Vorbörse: Solide Eröffnung nach starken US-Vorgaben erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Nach dem starken Start in die neue Woche in Europa haben auch die US-Aktien am Montag markant zugelegt und legen damit zumindest die Basis für eine solide Eröffnung. Gestützt wird die aktuelle Stimmung unter anderem durch die Vorstellung eines Corona-Konjunkturpakets für die USA durch die Demokraten, welches noch in der laufenden Woche behandelt werden könnte. In den Vordergrund rückt aber auch wieder das Thema Brexit, denn am heutigen Dienstag beginnt eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen mit der EU.