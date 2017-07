Aktien Schweiz Vorbörse: Stabiler Auftakt erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte stabil in den Freitagshandel starten. Damit steuert der SMI nach den Avancen vom Mittwoch weiter auf einen positiven Wochenabschluss zu. Die Vorgaben sind moderat positiv: Am Vorabend hatte der US-Leitindex Dow Jones erneut leicht zugelegt und auch die Märkte in Asien zeigen leicht nach oben. Angesichts der am Nachmittag anstehenden wichtigen US-Makrodaten rechnen Marktteilnehmer jedoch mit Zurückhaltung bei den Anlegern.