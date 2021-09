Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierung deutet sich an

Nach dem beschleunigten Ausverkauf vom Vortag zeichnet sich zur Wochenmitte für den Schweizer Aktienmarkt zunächst eine Stabilisierung ab. Die Vorgaben aus Übersee sprechen allerdings für eine gewisse Vorsicht. So hat die Wall Street am Dienstag ebenfalls Federn gelassen. In Asien folgten Anleger dem Impuls und trennten sich insbesondere von Titeln aus dem Technologiesektor. Wachstumsbranchen wie Technologie oder auch Medtech kamen im Zuge des Ausverkaufs besonders unter die Räder, da ihre Wachstumsaussichten am meisten unter der Aussicht auf steigende Zinsen leiden.