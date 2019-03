Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierung erwartet - Samsung belastet Techwerte

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine gut gehaltene Börsensitzung zu. Die Vorgaben sind mehr oder weniger neutral: In den USA hat der Dow Jones nach leichten Verlusten am Schluss noch knapp ins Plus gedreht und damit leicht höher geschlossen als zum Börsenschluss in Europa. In Japan zeigte sich der Nikkei klar erholt. Ob sich unter diesen Voraussetzungen der jüngste Abwärtstrend stoppen lässt, muss aber abgewartet werden.