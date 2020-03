Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch erwartet, aber Sorgen bleiben

Zwar haben Regierungen und Zentralbanken bereits Massnahmen und milliardenschwere Hilfspakete angekündigt und geschnürt, die Frage bleibe aber, ob das alles reiche, heisst es von Händlerseite. Denn nach wie könne niemand abschätzen, wie sich die weltweiten Einschränkungen und Stilllegungen auf die Wirtschaftsleistung auswirken werden. Entsprechend gehen die meisten Experten mittlerweile davon aus, dass es im ersten Halbjahr zu einer Rezession kommen wird. Zahlreiche Daten, die im Laufe dieser Woche erwartet werden, dürften einen Eindruck geben, was zu erwarten ist. Entsprechend nervös dürfte Anleger bleiben, was wiederum für eine anhaltende Volatilität an den Finanzmärkten spreche.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 1,00 Prozent hinzu auf 9'086,37 Punkte. In der Vorwoche hat der Leitindex erstmals seit Mitte Februar wieder mit einem Wochenplus abgeschlossen.

Unter den Blue Chips notieren die meisten bis auf ABB (-4,0%) im Plus. Der Technologiekonzern rechnet aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Bremsspuren im Ergebnis für das erste Quartal. Für das Gesamtjahr 2020 macht die Gesellschaft gar keinen Ausblick mehr. VR und Konzernleitung verzichten derweil auf 10 Prozent ihrer Vergütungen. Zudem werden ABB am Montag ex-Dividende (0,80 Franken/Aktie) gehandelt.

Auch für die Aktien von Schindler (-0,8%) geht es nach gesenkter Prognose vorbörslich abwärts. Der Lift- und Rolltreppenhersteller reduziert wegen der Auswirkungen der Corona-Krise seine Umsatz- und Ergebnisziele.

Derweil bestätigt die UBS (+2,5%) ihre geplante Dividendenzahlung. Trotz der Coronakrise verzichtet die Grossbank nicht auf die Ausschüttung. Aus dem Finanzsektor stehen vorbörslich noch die Aktien der Zurich mit +2,2 Prozent überdurchschnittlich gut da.

Im breiten Markt werden vorbörslich die Aktien von Landis+Gyr (-1,8%) sowie Bossard (-0,8%) gemieden, nachdem diese Unternehmen ebenfalls gemeldet haben, dass sie von negativen Folgen der Coronakrise ausgehen.

