Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch nach Achterbahnfahrt

Nach den zuletzt erneut deutlichen Verlusten stehen die Zeichen an den Finanzmärkten zur Wochenmitte auf Stabilisierung. So deuten die Indikationen aktuell auf eine positive Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt sowie an den europäischen Börsen hin. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee eher verhalten. So hat die Wall Street am Dienstag einen weiteren stark volatilen Börsentag am Ende im Minus beendet. Und in Asien sind die meisten Märkte zuletzt ins Minus gedreht. Das übergeordnete Thema ist nach wie vor der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. "Wenn man nicht aufpasst, kann man auf diesen Märkten schnell durcheinander geraten, wenn man nicht ständig am Ball bleibt", kommentierte ein Händler die zuletzt wilde Achterbahnfahrt an den Märkten.