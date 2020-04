Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch nach schwachem Vortag

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Damit zeichnet sich für den SMI in der Eröffnungsphase nach dem schwachen Vortag eine Stabilisierung ab. Die schwachen Vorgaben aus den USA sind im Zusammenhang mit den Turbulenzen am Ölmarkt zu sehen, was im hiesigen Leitindex aber ebenfalls bereits am Vortag eingepreist wurde. Dieses Thema bleibt aber vorderhand im Fokus. Mitentscheidend für die Richtung des SMI sind am Berichtstag die Genussscheine von Roche im Anschluss an die Zahlen zum ersten Quartal. Vorbörslich fallen sie noch nicht gross auf, tendieren aber fester.