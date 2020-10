Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch und Zahlenreigen

Händler verweisen vor allem auf die asiatischen Börsen, die zwar auch nachgeben, allerdings nicht so stark wie zuletzt die Wall Street und die Börsen Europas. Dennoch bleibe die Stimmung angeschlagen und die weiter steigenden Corona-Zahlen sorgten in immer mehr Ländern für striktere Anti-Corona-Massnahmen, die sich zum Teil dann auch wieder auf die Wirtschaftsaktivitäten auswirken werden, heisst es von Marktteilnehmern. Für zusätzliche Volatilität sorgen die US-Präsidentschaftswahlen, die in weniger als einer Woche anstehen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.25 Uhr 0,32 Prozent höher bei 9'649,83 Zählern. Dabei reicht die Spanne von +1,5 Prozent bei Geberit bis -1,0 Prozent bei der Credit Suisse.

Am Morgen haben gleich vier Blue-Chip-Unternehmen ihre Ergebnisse zum dritten Quartal präsentiert - darunter auch Geberit (+1,6%) und die Grossbank CS (-0,8%). Während der Sanitärtechnikkonzern von einem Nachholeffekt im dritten Quartal profitierte, ist der Gewinn der Credit Suisse im dritten Quartal 2020 deutlich gefallen. Das lag unter anderem an einem Verkauf im Vorjahr, der damals einen Extra-Gewinn in die Kassen gespült hatte. Mit dem Ergebnis wurden auch die bereits vorsichtigen Marktprognosen verfehlt.

Darüber hinaus haben noch Clariant (-0,4%) und Swisscom (+1,1%) ihre Zahlen vorgelegt. Der Chemiekonzern hat auch im dritten Quartal unter der Coronakrise gelitten, wie die durchzogenen Zahlen zeigen. Die Swisscom ist dagegen bisher nur leicht von der Pandemie gestreift worden.

Als Stützen für den Gesamtmarkt erweisen sich zudem die Aktien von Roche (+1,1%), die von einer Zulassung in China profitieren.

Aus den hinteren Reihen haben sich noch Sulzer (+0,9%) mit Zahlen gemeldet. Zudem standen am Morgen auch Phoenix Mecano und Molecular Partners (ohne vorbörslichen Kurs) mit Updates auf der Agenda. Der Versicherer Baloise (+1,4%) hält derweil einen Investorentag ab.

