Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch wird fortgesetzt

Die Nervosität wegen der Zuspitzung der Krise in der Türkei sei zwar weiterhin hoch, hiess es in Marktkreisen. Und es wurden schon fleissig Vergleiche mit der Schuldenkrise des Euro angestellt. Gleichzeitig kommen Beobachter aber auch zum Schluss, dass die türkische Wirtschaft letztlich zu klein sei, um ernsthafte Verwerfungen in Europa auszulösen. Dies scheint derzeit auch die Grundhaltung der Investoren, deren Risikofreude langsam zurückzukehren scheint.

Der von Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI steht um 08.15 Uhr 0,17 Prozent höher bei 9'025,78 Punkten.

Während CS, UBS und ABB vorbörslich um je 0,3 Prozent höher gestellt werden, legen alle weiteren Bluechips im Bereich von +0,1 bis +0,2 Prozent zu. Aussagekräftig sind diese Kurse damit noch nicht, wobei zu den einzelnen Titeln auch kaum relevante Nachrichten vorliegen.

So stehen auch Swiss Life und Geberit je 0,1 Prozent im Plus, nachdem die beiden Titel am Vortag im Anschluss an die Halbjahreszahlen noch an Terrain eingebüsst hatten.

Im breiten Markt fallen Kudelski vorbörslich mit einem deutlichen Abschlag um 3,8 Prozent auf. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Semester haben auf der ganzen Linie enttäuscht. Der Umsatz lag um 15 Prozent unter dem AWP-Konsens und der Verlust fiel um einiges deutlicher aus als prognostiziert.

Auch AMS (-0,6%) geben gegen den Trend nach. Der Titel wird von einer klaren Kurszielreduktion durch Barclays etwas gebremst, allerdings hat das Institut die Einstufung "Overweight" bestätigt.

Weiter stehen - jeweils nach Zahlen - die Finanzwerte VZ Holding und St. Galler KB sowie die Aktien des Apothekenbetreibers Zur Rose und der Immobiliengesellschaft BFW etwas im Fokus.

cf/uh

(AWP)