Aktien Schweiz Vorbörse: Talfahrt dürfte anhalten - neue Front im Zollstreit

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag leichter erwartet. Sorgen um die Weltwirtschaft und negative Vorgaben aus Fernost dürften die Kurse belasten, sagen Händler. "US-Präsident Donald Trump hat mit Mexiko eine neue Front im Zollstreit eröffnet. Das heizt die Konjunktursorgen weiter an", sagte ein Händler. Zudem werden verschiedene Konjunkturzahlen erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und in den USA. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der Zentralbanken.