Aktien Schweiz Vorbörse: Talfahrt dürfte sich fortsetzen

Die Talfahrt an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich am Donnerstag im frühen Handel fortsetzen. Der SMI wird laut den vorbörslichen Indikationen in der Eröffnung unter die Marke von 12'200 Punkte fallen. Zum Vergleich: Am Montagabend hatte der Leitindex noch über 12'400 Punkten geschlossen. An den Börsen dominiere nach durchwegs schwachen Daten wieder die Sorge, dass der Schwung der Konjunkturerholung wegen Corona verpuffen und gleichzeitig die US-Notenbank trotzdem früher als erwartet die Geldpolitik straffen könnte, meinen Händler. Die Vorgaben aus Übersee sind neutral (Dow Jones Industrial) bis klar negativ (Hongkong).