Aktien Schweiz Vorbörse: Talfahrt dürfte weitergehen - Furcht vor Handelskrieg

US-Präsident US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstagabend ein Dekret mit milliardenschweren Strafzöllen und weiteren Massnahmen gegen China, das er mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums durch China begründete. Peking antwortete darauf umgehend mit Plänen für Vergeltungszölle. Angesichts der Unsicherheit hat zuletzt auch der Volatilitätsindex VSMI wieder deutlich zugelegt, er bleibt allerdings noch unter den hohen Werten vom Februar.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 1,23% tiefer bei 8'531,94 Punkten.

Die heftigsten Abgaben entfallen vorbörslich auf die Grossbankenwerte UBS (-2,1%) und CS (-2,0%). Die Titel hatten bereits am Vortag zu den stärksten Verlierern unter den Bluechips gehört, wobei Beobachter auf Sorgen um ein schlechtes Abschneiden des Investment Banking nach den Marktverwerfungen der letzten Wochen verwiesen hatten. Gemäss dem am Freitag publizierten Geschäftsbericht hat CS-CEO Tidjane Thiam 2017 mit 9,7 Mio CHF etwas weniger verdient als im Jahr davor (10,2 Mio) und liegt lohnmässig klar hinter UBS-CEO Sergio Ermotti.

Ebenfalls klar schwächer notieren vorbörslich typische zyklische Werte wie ABB oder Adecco (je -1,6%), aber auch die Uhrenwerte Richemont und Swatch (je -1,2%) können sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen.

Etwas weniger stark im Minus notieren die defensiven Schwergewichte Nestlé und Roche (je -0,9%), während Novartis (-1,2%) mit dem Markt nachgeben. Roche erhalten Unterstützung von den Analysten von Jefferies, welche in einer Branchenstudie ihre Kaufempfehlung für die Titel bekräftigen. Die Roche-Tochter Chugai hat zudem in Japan die Zulassung für das Hämophilie-Mittel Hemlibra vermeldet, in der EU und in den USA ist das Mittel bereits zugelassen.

Novartis hat in der Nacht auf Freitag zudem weitere ermutigende Daten zum MS-Wirkstoff Siponimod (BAF312) veröffentlicht. Wie bereits bekannt, will der Pharmakonzern das Zulassungsgesuch für das als potenzieller "Blockbuster" geltende Medikament in den USA noch in der ersten Jahreshälfte 2018 einreichen, für die EU ist dieser Schritt für das dritte Quartal geplant.

Am breiten Markt stechen vorbörslich die Titel des Derivatespezialisten Leonteq (+0,8%) als einzige positiv notierende Werte heraus. Die Analysten von Baader Helvea haben die Abdeckung der Leonteq-Aktien mit einer Kaufempfehlung gestartet, ihres Erachtens unterschätzt der Markt die Titel.

Der Lagerlogistiker Interroll (vorbörslich nicht gehandelt) hat für das Geschäftsjahr 2017 einen klaren Gewinnanstieg mitgeteilt und erhöht die Dividende. Dank einem guten Auftragsbestand blickt Interroll zudem positiv auf das Geschäftsjahr 2018.

Zudem hat der Berner Komponentenhersteller Adval Tech nach Devestitionen für 2017 einen rückläufigen Umsatz vermeldet, der Gewinn fiel wegen Sonderfaktoren geringer aus. Für das laufende Geschäftsjahr gibt sich das Unternehmen vage.

tp/cf

(AWP)