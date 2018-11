Aktien Schweiz Vorbörse: Technische Gegenbewegung möglich

Am Dienstag hatten die Aktien an den internationalen Börsen teils deutlich an Wert verloren. Grund für die nachlassende Kauflust der Börsianer sei die Sorge vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft, so ein Händler. Diese Sorge dürfte mit Blick auf den Handelsstreit der USA mit China, auf offene Brexit-Fragen oder die Schuldenprobleme in Italien so bald nicht abflauen. Insgesamt nehme die Risikoaversion der Investoren zu, hiess es am Markt.

Der SMI gewinnt im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 8.20 Uhr moderate 0,07 Prozent auf 8'775,18 Punkte. Dabei zeichnet sich bei den meisten Blue Chips nach den Verlusten der vergangenen Tagen eine Kurserholung ab.

Angeführt wird das vorbörsliche Geschäft von Zyklikern wie ABB (+0,4%), LafargeHolcim oder Adecco (beide +0,3%). Gar 0,9 Prozent gewinnen SGS dazu, die von HSBC auf "Hold" hochgestuft wurden. Swatch fallen um 0,2 Prozent zurück, nachdem sie von Royal Bank of Canada abgestuft wurden.

Die Grossbanken UBS (+0,4%) und Credit Suisse (+0,3%) rücken ebenfalls vor. Dagegen bleiben Julius Bär (-0,9%) auf dem absteigenden Ast. Der Vermögensverwalter hatte am Dienstag die Anleger mit Angaben zur Geschäftsentwicklung enttäuscht und an der Börse mehr als 7 Prozent verloren. Analysten haben daraufhin das Rating und ihre Kursziele gesenkt.

Bei den Schwergewichten fallen Novartis mit einem Minus von 0,7 Prozent auf. Die US-Gesundheitsbehörde hat eine Warnung für das Novartis-Mittel Gilenya veröffentlicht. Wie die Behörde am Dienstagabend auf ihrer Webseite mitteilte, wird davor gewarnt, dass sich die Multiple Sklerose bei Patienten deutlich verschlimmern kann, wenn sie das Mittel absetzen. Roche und Nestlé gewinnen dagegen je 0,2 Prozent.

Am breiten Markt dürften die Aktien des Halbleiterherstellers U-blox (-7,7%) weiter zurückfallen. U-blox hat die Ziele fürs laufende Geschäftsjahr erneut senken müssen. Das Unternehmen leidet unter den Folgen des Handelskriegs der USA und China. Die Nachfrage in Asien schwächt sich ab.

Bei Idorsia (+2,8%) dürften im Börsenhandel von einem Deal mit dem Baselbieter Pharmaunternehmen Santhera profitieren. Dabei sichert sich Santhera den Zugriff auf einen zweiten fortgeschrittenen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung der muskulären Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) und führt dazu eine Kapitalerhöhung durch. Dabei wird Idorsia mit 13,3 Prozent zum grössten Aktionär von Santhera.

mk/cf

(AWP)