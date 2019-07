Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefer erwartet - Zurückhaltung vor Zahlenreigen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Abgaben in die neue Handelswoche starten. Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. An der Wall Street hatten der S&P und der Nasdaq-Index am Freitag ihre schwächste Woche seit Ende Mai abgeschlossen, und in Asien geht es am Montag an den meisten Handelsplätzen abwärts.