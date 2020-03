Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefer indiziert - Achterbahnfahrt dürfte anhalten

Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt werden am Mittwoch zu Beginn tiefer erwartet. "Die Achterbahnfahrt dürfte anhalten, eher mit der Tendenz nach unten", sagt ein Händler. Die Gewinne vom Vortag dürften wohl einmal mehr nur ein Strohfeuer gewesen sein. "Vorbörslich sieht es dies- und jenseits des Atlantiks wieder nach einer Flucht der Anleger aus", heisst es bei IG Markets. Solche Bewegungen wie am Vortag seien zwar beeindruckend, aber leider nur kurze Gegenbewegungen innerhalb eines anhaltenden Abwärtstrends, sagt ein Börsianer.