Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefere Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit leichten Verlusten in den Handel starten. Laut Händlern haben die jüngsten Berichte zu einem möglichen Corona-Impfstoff der anfänglichen Euphorie einen Dämpfer verpasst. Entsprechend verhalten sind denn auch die Vorgaben aus Übersee. So hat die Wall Street am Dienstag im Minus geschlossen, während die Börsen in Asien am Mittwoch uneinheitlich tendieren.