Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefere Kurse erwartet - Handelsstreit belastet

Die weitere Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit dürfte auch am Dienstag für tiefere Kurse an der Schweizer Börse sorgen. Händler gehen aber davon aus, dass der Druck etwas nachlassen könnte. "Wir haben möglicherweise schon am Montag einen Teil der Abgaben vorweggenommen, zu denen es in den USA und in China gekommen ist", sagt ein Börsianer. Zudem hätten sich die Kurse in Tokio von den Tiefstwerten lösen können. Auch deuteten vorbörslich gehandelte Aktien-Futures zwar schwächere Kurse an, liessen aber keinen stärkeren Einbruch erwarten.