Aktien Schweiz Vorbörse: Tieferer Start erwartet

Nach dem positiven Wochenstart dürfte sich der SMI am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschliessen. Dort gaben die wichtigsten Indizes im Vergleich zum Europa-Schluss klar ab, wobei ein starker Verfall der Rohölpreise die Stimmung zum Kippen brachte. Für den beispiellosen Kollaps sorgten nicht nur die globale Ölschwemme, sondern auch ein drohender Lagermangel und die Furcht vor einer tiefen Rezession. "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt", kommentierte ein Börsianer den Absturz.