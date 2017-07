Aktien Schweiz Vorbörse: Unverändert auf breiter Front - Swatch schwach

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vor dem offiziellen Handelsbeginn im Grossen und Ganzen wenig verändert. Die Vorgaben aus Übersee sind auch wenig berauschend. In den USA hat der Dow Jones Industrial als wichtigster Index nach dem gestrigen Europaschluss zwar zuerst deutlich zugelegt, gegen Schluss aber wieder an Terrain verloren. Die asiatischen Börsen bewegten sich überwiegend nur mit leichten Abschlägen unweit ihrer Wochenhochs.