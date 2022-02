Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltene Eröffnung erwartet

Nachdem am Vortag auch die EZB bestätigt hat, dass sie graduell aus der lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, bleibt der Fokus der Börsianer auf das sich verschärfende geldpolitische Umfeld gerichtet. Im Wesentlichen wiederholte EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Anhörung vor dem europäischen Parlament Aussagen, die sie bereits nach der EZB-Zinssitzung am vergangenen Donnerstag gemacht hatte. Da hatte sie angesichts der hohen Inflation Leitzinserhöhungen für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Die Credit Suisse bezeichnet in einem Kommentar die jüngsten Kommentare der EZB denn auch als "hawkish", also Richtung Verschärfungen tendierend. Ein Teil der Investoren rechne zudem mittlerweile mit dem steilsten geldpolitischen Straffungszyklus der Fed seit den 90er-Jahren, heisst es in Marktkreisen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,20 Prozent tiefer bei 12'170,02 Punkten.

AMS Osram (+1,4%) verzeichnen gegen den Trend nach Zahlen ein klares Plus. Der Technologiekonzern hat bei seinem Jahresergebnis insbesondere mit dem Gewinn besser abgeschnitten als gedacht.

Auch Lonza legen vorbörslich mit einem Plus von 1,4 Prozent klar zu. Die übrigen Blue Chips notieren hingegen mehrheitlich im Bereich von -0,1 bis -0,2 Prozent tiefer.

Auffällig sind noch Zurich (-1,2%). Morgan Stanley hat im Vorfeld der Jahreszahlen vom kommenden Donnerstag das Rating für die Aktien des Versicherers auf "Equal Weight" von "Overweight" zurückgestuft.

Im breiten Markt geben Idorsia (-0,7%) etwas klarer nach als der grosse Rest der Titel. Der Jahresverlust ist leicht höher ausgefallen als von den Analysten angenommen.

cf/ra

(AWP)