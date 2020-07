Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltener Start in die Woche erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen mit etwas tieferen Notierungen in die neue Woche starten. Der SMI würde damit an den sanften Abwärtstrend der vergangenen beide Handelstage anknüpfen. Trotz des verhaltenen Wochenausklangs hat der hiesige Leitindex aus der Vorwoche allerdings ein sehr solides Plus von 1,8 Prozent zu verteidigen. Dabei bieten in den kommenden Tagen gleich elf Blue Chips mit Semester- oder Quartalszahlen Orientierungshilfe, allein sechs davon am morgigen Dienstag.