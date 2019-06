Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltener Start erwartet

Nachdem in der Vorwoche zunächst noch die Aussicht auf neue Massnahmen der wichtigsten Zentralbanken die Kurse etwa hierzulande auf Rekordkurs geschickt hatte, überwogen in der zweiten Wochenhälfte wieder Handelssorgen und geopolitische Themen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das G20-Treffen Ende dieser Woche, wenn US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping für Gespräche zusammentreffen. Zudem behalten Investoren die Entwicklung zwischen den USA und dem Iran im Auge, nachdem in der vergangenen Woche eine militärische Auseinandersetzung in letzter Minute vermieden wurde.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.20 Uhr nahezu unverändert bei 9'917,60 Punkten (-0,05%). Nachdem der Leitindex in der Vorwoche bei 10'062 Zählern im Wochenverlauf einen Rekord aufgestellt hatte, beendet er die Handelswoche am Ende mit einem Plus von 0,8 Prozent klar unterhalb dieser Marke.

Zum Wochenauftakt zeigen sich in einem insgesamt nachrichtenarmen Umfeld unter den 20 SMI-Blue Chips erneut Finanzwerte etwas stärker bewegt. So geht es für die Papiere des Versicherers Zurich sowie der beiden Grossbanken UBS und CS um 0,4 bis 0,3 Prozent abwärts. Nachdem die beiden Notenbanken EZB und Fed in der Vorwoche die Tür für mögliche Zinssenkungen geöffnet hatten, litt die Branche unter der Aussicht auf sinkende Zinsen.

Dagegen ziehen die Aktien der Partners Group (+1,8%) und Julius Bär (+1,5%) deutlich an. Bei Partners Group verweisen Händler auf Merrill Lynch, die das Rating für die Titel auf "Buy" erhöht haben sollen. Bei Julius Bär sind es die Experten der Royal Bank of Canada, die Rating und Kursziel erhöht haben.

Aufwärts geht es auch für die Aktien von SGS, die 0,5 Prozent hinzugewinnen. Der Warenprüfkonzern trennt sich in den USA von der Petroleum Service Corporation (PSC). Die Sparte geht für 335 Millionen US-Dollar an Aurora Capital Partners.

hr/rw

(AWP)