Aktien Schweiz Vorbörse: Verluste zum Start erwartet

Am Markt wird dies mit den erneut hochgekochten Konjunktursorgen erklärt. Die USA hatten am Vortag einen deutlichen Anstieg des US-Handelsdefizits veröffentlicht, was Fragen über die weiter Politik von US-Präsident Donald Trump aufwarf. Im weiteren Tagesverlauf steht in Europa die EZB im Mittelpunkt. Zuletzt kursierten Gerüchte, so könne ihre Wachstumsprognosen deutlich senken. Analysten gehen daher davon aus, dass die Zentralbank bald ein neues langfristiges Kreditgeschäft für die Banken anbieten wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI verliert gegen 08.20 um 0,67 Prozent auf 9'333,57 Punkte. Von den 20 SMI-Titeln weisen nur die Aktien von LafargeHolcim ein positives Vorzeichen auf.

Am deutlichsten fallen optisch gesehen die Aktien von Roche mit 3,3 Prozent, oder 9,15 Franken. Der Konzern schüttet an diesem Tag 8,70 Franken je Genussschein an seine Aktionäre aus.

Derweil weisen Lafarge mit einem an sich unveränderten Kurs (+0,02%) ein positives Vorzeichen auf. Der Baustoffkonzern hat 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben. So weist der Weltmarktführer einen Gewinn von 1,50 Milliarden Franken aus. 2017 hatten Wertberichtigungen auf Übernahmen zu einem Verlust von 1,68 Milliarden Franken geführt. Die Aktionäre sollen erneut eine unveränderte Dividende von 2 Franken je Aktie erhalten.

Ein deutliches vorbörsliches Plus weist unter den Blue Chips nur Sonova (+0,8%) auf, nachdem der Hörsystem-Spezialist angekündigt hat, seine Strukturen in Grossbritannien, Deutschland und Kanada umzubauen.

Das Nachrichtengeschehen wird ansonsten von den Unternehmen aus der zweiten Reihe bestimmt. Bâloise (-1,7%) erzielt 2018 weniger Gewinn und fällt zurück. Auch das Technologieunternehmen Ascom (-1,2%) hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Zu den grössten Verlieren zählen allerdings Siegfried mit -3,7 Prozent nach Zahlen.

