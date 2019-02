Aktien Schweiz Vorbörse: Verschnaufpause

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch im frühen Handel etwas nachgeben. Nachdem der breite SPI-Index am Vortag ein Allzeithoch erreicht hatte, sei nun eine Verschnaufpause angezeigt, heisst es am Markt. Investoren dürften darüber hinaus verstärkt auch über Gewinnmitnahmen nachdenken, meint ein Analyst. "Für Panikmache ist es zu früh, aber zumindest eine Konsolidierung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen", so seine Meinung.