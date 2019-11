Aktien Schweiz Vorbörse: Verschnaufpause dürfte anhalten

Neue Impulse könnten zur Wochenmitte von einigen Wirtschaftsdaten kommen. So sind etwa die Auftragsdaten aus der deutschen Industrie besser als erwartet ausgefallen. Auf der Agenda stehen noch Umfragewerte aus dem europäischen Dienstleistungssektor und Einzelhandelszahlen aus der Eurozone. In den USA ist es ruhiger. Allerdings melden sich dort, wie auch in Europa, einige hochrangige Zentralbanker zu Wort.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 10'261,68 Punkten. Die meisten Titel werden dabei rund 0,1 Prozent leichter gestellt.

Swiss Life reissen mit minus 1,3 Prozent nach unten aus. Der Lebensversicherer hat in den ersten neun Monaten 2019 etwas weniger eingenommen, als Analysten erwartet hatten. Nun kommt es nach dem jüngsten Sturmlauf und einem Allzeithoch am Vortag zu Gewinnmitnahmen.

Die Aktien von AMS (-0,1%) könnten am Mittwoch einen Blick wert sein. Laut Medienberichten wird der österreichische Sensorspezialist bereits heute die erwartete neue Offerte für den deutschen Lichttechnikkonzern Osram vorlegen.

Mit den Papieren des Schokoladeherstellers Barry Callebaut geht es um 2,1 Prozent nach unten. Der Konzern hat mit seinen Jahreszahlen die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Auch hier gilt: Die Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf um satte 36 Prozent zugelegt.

Ebenfalls nach Zahlen sinken die Papiere des Vermögensverwalters Vontobel um 0,4 Prozent.

ra/rw

(AWP)