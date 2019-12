Aktien Schweiz Vorbörse: Verschnaufpause nach starkem Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine etwas leichtere Eröffnung zu. Nach einem starken Start in die Woche mit einem Plus von über einem Prozent und einem neuen Intraday-Allzeithoch kommt es vorerst zu einer Verschnaufpause. Die Stimmung an den Märkten bleibt aber grundsätzlich freundlich gestimmt.