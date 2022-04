Aktien Schweiz Vorbörse: Verschnaufpause zum Wochenstart

So sind die Konsumenten- und Produzentenpreise in China im März höher ausgefallen als erwartet. Das stimme Investoren im Vorfeld der im Wochenverlauf erwarteten US-Inflationsdaten nervös, heisst es im Handel. Auch die EZB dürfte sich bei ihrer Sitzung diese Woche mit dem anhaltenden Preisdruck befassen. Darüber hinaus werden in den USA zahlreiche Grossbanken ihre Quartalszahlen vorlegen. Seit Februar wurde der Finanzsektor durch eine Kombination von Faktoren wie etwa den Sanktionen gegen Russland oder den Verwerfungen an den Bondmärkten unter Druck gesetzt. Derweil ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Wochenende in etwa erwartungsgemäss ausgegangen. Nach vorläufigen Zahlen des französischen Innenministeriums zog Amtsinhaber Emmanuel Macron mehr Stimmen auf sich als seine grösste Herausforderin Marine Le Pen. Die beiden stehen sich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegenüber.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 12'454,43 Punkten. Sämtliche SMI-Werte werden tiefer gestellt.

Die Abgaben reichen von -0,1 Prozent für SGS bis -1,4 Prozent oder -1,75 Franken bei Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern wird an diesem Tag ex Dividende (2,80 Franken je Aktie) gehandelt.

Daneben fallen in einem nachrichtenarmen Umfeld noch Richemont (-0,6%) sowie die beiden Grossbanken UBS und CS (beide -0,3%) mit etwas ausgeprägteren vorbörslichen Abgaben auf.

In den hinteren Reihen ziehen unterdessen Bossard gegen den Trend um 3,8 Prozent an. Die Gruppe hat im ersten Quartal 2022 den Wachstumskurs fortgesetzt und zeigt sich für den weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich.

Die Kursverluste bei Rieter (-2,6% oder -3,53 Fr.) und bei Emmi (-1,3% oder -13,06 Fr.) sind ebenfalls eher optischer Natur. Auch diese beiden Unternehmen werden zum Wochenstart ex Dividende gehandelt. Bei Rieter beträgt sie 4,00 und bei Emmi 14,00 Franken je Aktie.

