Aktien Schweiz Vorbörse: Versöhnlicher Wochenausklang erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein leicht freundlicher Markt ab. Positive Vorgaben aus den USA dürften für etwas festere Kurse sorgen, heisst es am Markt. Gestützt werden die Aktienbörsen derzeit von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Sollte es zu einer blauen Welle kommen, das heisst Jo Biden wird Präsident und die Demokraten erreichen neben der Mehrheit im Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat, dürften zwar die Unternehmenssteuern steigen. Aber andererseits könnten sich die Handelsbeziehungen der USA mit China wieder verbessern, so die allgemeine Einschätzung.