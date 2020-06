Aktien Schweiz Vorbörse: Versöhnlicher Wochenschluss erwartet

Die Anleger bleiben laut Händlern hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. Dabei beunruhigt sie vor allem die Entwicklung in den USA, wo die Corona-Neuinfektionen teilweise stark zunehmen. Da die Luft an den Aktienmärkten inzwischen ohnehin eher dünn geworden sei, sind viele Anleger vorsichtiger geworden. Nach Ansicht der Credit Suisse verliert der Aufwärtstrend an Dynamik und es sei während der kommenden Wochen mit einer volatile Seitwärtsbewegung zu rechnen. Ein Grossteil der Positivmeldungen sei zudem mittlerweile eingepreist. Auch dürfte sich die bevorstehende Berichtssaison vermutlich schwierig gestalten.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr 0,66 Prozent höher bei 10'156,79 Punkten. Alle 20 SMI-Werte werden fester indiziert.

Die Nachrichtenlage bei den Grossunternehmen ist am Berichtstag aber eher dünn. Novartis und Alcon werden trotz negativer Nachrichten um jeweils 0,7 Prozent höher gestellt. Die beiden Konzerne zahlen in den USA eine Busse wegen Korruptionsvorwürfen in Griechenland und in Vietnam in der Höhe von 345 Millionen Dollar. Ein Grossteil davon geht auf Kosten von Novartis.

Die Aktien von AMS gewinnen 4,2 Prozent und holen damit einen Teil des Kurssturzes vom Vortag von 16 Prozent wieder auf. Das Unternehmen weist Medienberichte über nicht gesetzeskonforme Handelsaktivitäten des Managements zurück.

Deutlich höher sind die am breiten Markt gehandelten Aktien von Cosmo (+3,7%). Der beratende Ausschuss der EU-Behörde hat sich positiv zu dem Kontrastmittel Methylenblau MMX geäussert. Die Entscheidung über den Antrag auf Marktzulassung werde in den nächsten Monaten erwartet, teilte Cosmo weiter mit.

Schwächer sind Sulzer (-0,8%). Der Anlagenbauer bildet für Restrukturierungsmassnahmen im Energiegeschäft Rückstellungen und rechnet deswegen mit einem "deutlich tieferen" Nettoergebnis im ersten Halbjahr.

Ebenfalls tiefer sind Zur Rose (-1,3%). Die Versandapotheke übernimmt die deutsche Apotal mit einem Umsatz in 2019 von 157 Millionen Euro und will den Kauf mittels Barmitteln und der Ausgabe von Aktien finanzieren.

pre/kw

(AWP)