Aktien Schweiz Vorbörse: Vor EZB-Entscheidung etwas fester erwartet

Die Marktstimmung habe sich insgesamt wieder verbessert, nachdem ranghohe Vertreter der EZB die konjunkturellen Aussichten trotz der Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe bewerten, heisst es am Markt. Auch BAK Economics hat sich am Mittwoch weniger pessimistisch für 2020 geäussert. Der Wirtschaftseinbruch dürfte in der Schweiz etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet. Zuvor hatte die Unterbrechung einer Studie mit einem Impfstoff gegen Covid-19 bei AstraZeneca noch für lange Gesichter auf dem Parkett gesorgt und Kursverluste mitausgelöst.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 08.15 Uhr um 0,31 Prozent höher mit 10'438,88 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte sind höher indiziert. Die Gewinne belaufen sich auf +0,7 Prozent bei Novartis und +0,1 Prozent bei Swiss Life. Am Mittwoch war der Leitindex um 1,52 Prozent gestiegen.

Die Impulse sind bis anhin dünn gesät. Neben der EZB könnten am Nachmittag noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gewisse Kursakzente setzen.

Die stärksten Gewinne verbuchen Novartis (+0,7% auf 81,70 Fr.). UBS hat den Pharmawert auf "Buy" von "Neutral" und das Kursziel auf 98 von 88 Franken angehoben.

Die Genussscheine von Roche ziehen ebenfalls an (+0,4%). Der Pharmakonzern hat positive Studienergebnisse mit Satralizumab bei Neuromyelitis optica vermeldet. Das Mittel reduziere Rückfallschwere und die Rückfallhäufigkeit längerfristig signifikant, heisst es.

Am breiten Markt stehen Dufry (+1,2%) im Fokus. Der Reisedetailhandelskonzern will zur geplanten Übernahme von Hudson das Kapital um 500 Millionen Franken erhöhen. Dass die Aktie trotz der zu erwartenden Verwässerung von mehr als 30 Prozent fester gestellt wird, liegt laut Analysten daran, dass Dufry neben dem Kaufpreis zusätzliche Liquidität von rund 200 Millionen Franken erhöht was dem Unternehmen im gegenwärtigen Umfeld den nötigen Spielraum verleiht und das Geschäft im kommenden Jahr unterstützt.

pre/ra

(AWP)