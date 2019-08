Aktien Schweiz Vorbörse: Vor Jackson Hole-Treffen etwas höher erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss etwas höher eröffnen. Nach dem schwächeren Vortag sollte sich der Markt damit wieder etwas erholen. Händler verweisen dabei auf die Vorgaben, die insgesamt leicht positiv seien. Allerdings dürfte das Geschehen vorerst eher ruhig bleiben. Marktteilnehmer blicken nämlich am Freitag in die amerikanische Kleinstadt Jackson Hole. Auf der dortigen Notenbankkonferenz tritt am Nachmittag der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, ans Mikrofon.